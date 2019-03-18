"З глузду з'їхав": Путин заговорил на украинском в оккупированном Крыму (видео)
Путин: Русский и украинский народы никогда не ссорились. У нас непонимание только с руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь, так и хочется спросить по-украински «С глузду съихал чи шо?» pic.twitter.com/sSCAMpBQG6— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 18, 2019
ВНИМАНИЕ! Видео содержит антиукраинскую пропаганду!
Президент России Владимир Путин в оккупированном Крыму заявил, что с действующим руководством Украины не удастся добиться «позитивного результата» в отношениях Украины и РФ, поэтому нужно ждать, когда «схлынет волна русофобии».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече «с общественностью Крыма и Севастополя».
«Украинцы в России – это третья этническая группа в России, русские, потом татары, 3 млн украинцев (согласно последней переписи, в РФ проживает 1,8 млн украинцев – УНИАН). Я уверен: украинцы не чувствуют в России какую-то ущемленность ни в чем (в РФ нет ни одной украинской школы – УНИАН), в том числе и в Крыму», - сказал Путин, отвечая на вопрос, когда «братские народы помирятся».
Он заявил, что русский и украинский народы никогда не ссорились.
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«У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински – з глузду з"їхав чи що – с ума сошел», - заявил он.
Путин добавил, что, как только «здравый смысл восторжествует, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения».
«Надеюсь, что вот эта волна предвыборных ситуаций и комбинаций в Украине, замешенная на русофобии, схлынет и будут созданы хоть какие-то условия для развития межгосударственных связей», - отметил он.
При этом он считает, что уровень отношения между людьми был и останется «очень серьезным».
«Люди просто запуганы, боятся родственникам позвонить в Россию – СБУ прослушивает, а потом проблем не оберешься. Я это прекрасно понимаю, а здесь эта проблема еще острее», - сказал он.
Путин подытожил, что время все лечит, а глубокие корни общей истории, культуры, веры «возьмут вверх над пеной сегодняшнего дня».
Как сообщалось, президент России Владимир Путин 18 марта прибыл в оккупированный Севастополь, где принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС.