Путин в своем ближнем кругу уже называет ошибкой оккупацию Крыма – Джемилев

По словам нардепа, ссылающегося на «проверенные источники», Путин в ближнем круге говорит: «Мы с Крымом сделали ошибку, но мы этого признавать не будем».

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем ближнем кругу уже жалеет, что приказал оккупировать Крым.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат Украины, уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, ссылаясь на свои источники.

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«Теперь для Путина просто нет выхода. У нас сейчас, кстати говоря, разные службы интересуются нашим мнением: как вы думаете, Путин мог бы уйти из Крыма, не потеряв лицо? Нет такого пути, просто нет. А Путину признать, что он сделал ошибку? Он, кстати, в своем кругу об этом уже и говорит. Это у нас точные сведения. Говорит так, я вам точно скажу. Это проверенные источники. Он говорит: "Мы с Крымом сделали ошибку, но мы этого признавать не будем". Вот такая вот концепция», – сказал Джемилев.

Он уверен, что для Путина уйти из Крыма - это «просто политическое харакири». «Он уже на этом сделал столько себе реноме. Он как собиратель русских земель. А здесь сказать "я ошибался"? "Ошибался" могут сказать только мужественные люди. Есть такая чеченская песня: "ошибаются все, но только настоящий мужчина может сказать: я был неправ". Но в Кремле таких мужчин нет. Я в этом уверен», - добавил Джемилев.