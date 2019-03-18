"Никакие поездки не изменят статус Крыма": МИД прокомментировало визит Путина на оккупированный полуостров

Украинские дипломаты заявили, что визит российского президента в Крым является грубым нарушением государственного суверенитета Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 18 марта 2019 года президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины – в Автономную Республику Крым и город Севастополь", - говорится в заявлении.

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"Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников во временно оккупированную АРК и г. Севастополь (Украина), грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Российская Федерация", - подчеркнули в МИД.

"МИД в очередной раз заявляет, что никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и г. Севастополь, который признается всем миром", - подчеркивается в заявлении.

Поэтому в связи с визитом Путина в оккупированный Крыму российскому внешнеполитическому ведомству передано ноту протеста.