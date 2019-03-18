Путин прибыл в оккупированный Крым

Путин приедет в аннексированный Симферополь, где примет участие в праздновании 5-й годовщины аннексии Крыма.

Президент России Владимир Путин 18 марта прибыл в оккупированный Севастополь, где принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС.

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Глава РФ также в режиме видеоконференции даст старт работе Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани, сообщает ТАСС.

В аннексированном Севастополе он планирует осмотреть мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 гг. и 1941-1944 гг. "Малахов курган".

После этого Путин приедет в аннексированный Симферополь, где примет участие в праздновании и концерте к 5-й годовщине оккупации Крыма Россией.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.