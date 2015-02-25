России не удастся поставить в Крыму своего "кадырова" - представитель Меджлиса

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор Комитета по защите прав крымскотатарского народа, член Меджлиса крымскотатарского народа Абмеджит Сулейманов.

"Сегодняшняя крымская власть пытается это сделать. Сегодня, используя бывших членов Меджлиса, членство которых в Меджлисе мы приостановили, путем шантажа, давления, власть хочет подогнать их под себя, чтобы создать из них такой себе отряд кадыровцев. Но им это не удается сделать и не удастся. Этот кордебалет у них не получится, не смотря на давление и запугивание", - подчеркнул Сулейманов.

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Также он добавил, что репрессии как против активистов крымскотатарского народа, так и рядовых коренных жителей полуострова лишь усиливаются с начала аннексии Крыма: "Репрессии не прекращаются с марта 2014 года. Репрессии в форме похищений и убийств активистов, массовых обысков, штрафов и арестов за участие в акциях протеста. Активистам запрещают въезд в Крым. Блокируется работа крымскотатарских СМИ и общественных организаций. Первым случаем было похищение и убийство 3-го марта прошлого года Решата Аметова. Среди последних, аресты в феврале 2015 года за участие в акциях протеста, состоявшихся год назад».

Ранее УНИАН сообщал, что с начала аннексии Крым покинули 10 тысяч татар.