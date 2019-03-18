РФ должна ощущать политические и финансовые последствия своей агрессии - МИД Литвы

15 марта Совет ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России в связи с керченской агрессией.

Россия должна ощущать четкие дипломатические, политические и финансовые последствия за агрессию в Украине, а также провокационные действия в других регионах.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе, пишет Европейская правда.

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"Мы должны принимать меры, я рад, что мы продолжаем санкции, в том числе за провокации у Керченского пролива. Очень важно, что это было сделано одновременно в координации с США и Канадой ", - сказал Линкявичюс.

"Должны быть очень четкие последствия - дипломатические, политические, финансовые Это - наша задача. Мы не можем легитимизировать то, что незаконно. Мы не можем создавать прецеденты на будущее, так как такое может произойти еще где-то", - добавил он.

Напомним, 15 марта Совет ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России в связи с керченской агрессией.

США ввели санкции против шести граждан РФ и восьми компаний в ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине.

Канада объявила о введении санкций против 114 человек и 15 компаний, причастных к аннексии Крыма, захвату украинских моряков и дестабилизации ситуации на Востоке Украины.