Потасовка на выступлении Порошенко: опубликовано видео с места событий

На отрывке стрима можно видеть конфликт правоохранителей с некими мужчинами.

В сети опубликовано видео с митинга на Михайловской площади в Киеве, где во время выступления Петра Порошенко произошла потасовка между сторонниками и противниками президента.

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Прямую трансляцию с митинга вел в Facebook “Информатор”. На отрывке стрима можно видеть конфликт правоохранителей с некими мужчинами. По словам оператора, полиция задержала одного из участников конфликта (вероятно, нападавшего).

Ранее УНИАН сообщал, что во время выступления президента Украины Петра Порошенко на встрече с избирателями возле Михайловского собора в Киеве произошла потасовка между его сторонниками и оппонентами.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на встречу пришли молодые люди с самодельным плакатом «Где отрубленные руки?», намекая на ранее сделанные заявления Порошенко, что коррупционерам надо отрубать руки, которыми они воруют.

К людям с плакатом подошли «сторонники» Порошенко и начали вырывать плакат, произошла стычка, плакат порвали. Оппоненты кричали: «Позор!». Полицейские стали между сторонниками президента и его оппонентами, чтобы остановить конфликт.