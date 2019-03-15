Посол Германии в ООН сравнил преследования крымских татар с притеснениями мусульман-рохинджа в Мьянме

Постоянный представитель Германии при Организации Объединенных Наций Кристоф Хойзген сравнил ситуацию с преследованиями крымских татар в оккупированном Российской Федерацией Крыму с притеснениями, совершаемыми в отношении мусульман-рохинджа в Мьянме.

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Об этом посол ФРГ заявил во время заседания Совета безопасности ООН по формуле Arria по поводу пятой годовщины российской оккупации Крыма.

Хойзген заявил, что оккупация Россией Крыма - это нарушение Устава ООН, общей декларации о правах человека, международного гуманитарного права, международного морского права, Бухарестского меморандума, двусторонних соглашений, прав национальных меньшинств, а также неуважение к мировому наследию ООН, свободе СМИ и свободе религии.

"Когда мы слышим, что происходит там с крымскими татарами, с меньшинствами, - мы вспоминаем, что происходит с другими меньшинствами во всем мире - с рохинья или уйгурами", - подчеркнул Хойзген.

При этом он надеется, что однажды удастся вернуться к такому положению дел, как это было до российского вторжения в Украину. "Я хотел бы напомнить моему российскому коллеге, что когда Украина стала независимой... в Украине состоялся референдум, и на референдуме подавляющее большинство поддержало создание нового государства - Украины", - сказал Хойзген.

Посол добавил, что тогда, в 1991 году, в Крыму большинство населения поддержало предложение быть частью Украины. "Мы должны не допустить, чтобы аннексия Крыма стала свершившимся фактом. Мы должны поднимать этот вопрос снова и снова, даже если люди устают от этого", - подчеркнул Хойзген.

Также он заявил, что нужно не допустить, чтобы нарушения прав человека и международного права в Крыму и в дальнейшем продолжались.

В то же время Хойзген заявил, что в ситуации с Крымом не может быть военного решения, а лишь политическое решение. "Давайте работать для этого", - сказал посол.

По его словам, Германия и Франция активно действуют в "нормандском формате" и дальше будут добиваться политического урегулирования и возвращения Крыма Украине.

Справка УНИАН. В Мьянме, где большинство населения составляют буддисты, проживает около 1 млн мусульман-рохинджа. В течение многих десятилетий их подвергают дискриминации. Многие рохинджа не имеют паспортов и не считаются гражданами Мьянмы. Правительство в Нейпьидо проводило силовую операцию против рохинджа, которых в стране называют террористами.

В конце октября 2017 года государства - члены Организации Объединенных Наций договорились выделить 340 млн евро на помощь мусульманам-рохинджа, нашедших убежище в Бангладеш. Как утверждают в ООН, эта сумма может увеличиться.