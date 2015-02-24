В прокуратуре сообщили, что расследуют два уголовных дела в отношении должностных лиц НБУ

Прокуратура расследует два уголовных производства в отношении должностных лиц НБУ, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Елена Яхно, передает Радио Свобода.

«Первое - по статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением), второе - по статье 367 (служебная халатность). Но вынуждена вас разочаровать, они никоим образом не касаются нынешнего курса доллара. В основу первого положено заявление физического лица, гражданина Яковенко А.В., в основу второго - решение Печерского суда, которое было вынесено еще в декабре прошлого года (когда доллар был по 12 гривен)», - написала Яхно на своей странице в Facebook.

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Она подчеркнула, что это фактовые производства, никакого подозрения председателю НБУ Валерии Гонтаревой не объявляли.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киева расследует уголовное производство в отношении главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.