Луценко не знает, кто из прокуроров покрывал коррупционные схемы в оборонке

Генпрокурор заявил, что для избежания подобных ситуаций в будущем, ведомствам нужно прекратить выдавать "коррупционные" справки.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не знает, кто из прокуроров брал взятки за укрывательство схемы хищения в украинской оборонной сфере.

Об этом он заявил в эфире "Право на власть", пишет ТСН.

"Мне закон запрещает узнавать о том, что делается в НАБУ. Там, где пишут "ГПУ 20", я могу догадаться, что кто-то из прокуроров получил, но кто именно - фамилии, к сожалению, нет. Мы допрашивали, конечно, и Рогозу, и Жукова, и других фигурантов, они избегают ответа на этот вопрос, имеют такое конституционное право", - подчеркнул он.

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В то же время Луценко отметил, что нужно найти этих людей.

"В случае с НАБУ есть фамилии людей, которые подписали эти документы. В случаях с ГФС и ГПУ - сложнее, фамилий нет. Для этого создано ГБР. Это дело зарегистрировано сразу после сюжета Бигуса", - добавил он.

Кроме этого генпрокурор заявил, что для избежания подобных ситуаций в будущем, нужно прекратить выдавать подобные справки.

"Всем - ГФС, СБУ, ГПУ, НАБУ, любому, это не их дело. Просто способ коррупции правоохранителей", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемаммасштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об увольнении с должности.

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Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и будет судиться с журналистами-расследователями.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованы в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины в декабре 2016 года посчитало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.

12 марта, в ГБР заявили, что открыли производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей по делу о махинациях в оборонной сфере. В частности, речь идет о возможном получении неправомерной выгоды должностными лицами Генеральной прокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ.