В ЕС заявили, что решение по санкциям против РФ будет зависеть от ситуации на Донбассе

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро Валдис Домбровскис в интервью Радио Свобода.

Читайте такжеВ Польше заявили, что Россию могут отключить от SWIFT«Если все же прекращение огня будет соблюдаться, если со стороны России будут конструктивные шаги в сторону деэскалации, то реакция Евросоюза будет в одну сторону, но если эскалация будет продолжаться, то Евросоюзу придется принимать дальнейшие решения о санкциях и других средствах воздействия на Россию», - сказал Домбровскис.