В СБУ отвергают заявления о причастности к прослушиванию Зеленского

Глава ведомства призвал опровергнуть предыдущие заявления о прослушивании СБУ и извиниться перед общественностью и сотрудниками спецслужбы.

В Службе безопасности Украины опровергают заявление руководства Министерства внутренних дел о причастности спецслужбы к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ. «Служба безопасности Украины официально заявляет: сообщение со стороны руководства МВД и приближенных к нему отдельных народных депутатов Украины о причастности СБУ к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы», - говорится в заявлении.

Отмечается, что в МВД еще до «громкого разоблачения» было известно, что 4 марта по адресу ул. Белорусская, 26 сотрудники СБУ проводили оперативно-технические мероприятия, которые проводились на основании постановления апелляционного суда г. Киева и по согласованию с Генеральной прокуратурой в отношении лица, обоснованно подозреваемого контрразведкой Службы безопасности в государственной измене (статья 111 УК Украины).

«Это привело к расшифровке оперативно-технических мероприятий и срыву операции по документированию преступной деятельности в интересах российских спецслужб. Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБУ, чем умышленно допустило утечку информации с ограниченным доступом, причинило вред национальным интересам государства. По данному факту 6 марта текущего года Государственным бюро расследований начато уголовное производство», - отметили в спецслужбе.

Председатель СБУ Василий Грицак заявил о готовности предоставить руководству МВД доступ к материалам этого дела.

«Это позволит им лично убедиться в том, что материалы касаются исключительно документирования факта государственной измены конкретного гражданина Украины и не имеют никакого отношения ни к В.Зеленскому, ни к любому иному политическому деятелю», - подчеркнул Грицак.

Он призвал опровергнуть предыдущие заявления о прослушивании СБУ и извиниться перед общественностью и сотрудниками Службы безопасности.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в полиции Киева заявили, что проверяют информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Зеленского.

«В Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания на улице Белорусской. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы», - отметили в полиции.

Взрывотехники проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляли. Информация о находке была передана в органы прокуратуры и СБУ. В дальнейшем в полиции сообщили, что следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В свою очередь в СБУ тогда заявили, что спецслужбы провели мероприятия на ул. Белорусской, 26, но они не связаны ни с одним кандидатом в президенты.