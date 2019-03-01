Зеленский о решении КС о незаконном обогащении: Уголовный кодекс большой, на каждого найдем статью

Кандидат считает, что Украина откатилась на 10 лет назад в борьбе с коррупцией.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что Конституционный суд руководствовался не интересами Основного закона, отменяя статью Уголовного кодекса относительно незаконного обогащения.

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Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", сообщает ТСН.

"То, что произошло, – это 10 лет назад в антикоррупционной борьбе. Мы понимаем, что Конституционный суд защищает не Конституцию, к сожалению, а защищает состояние наших провластных вельмож", – сказал Зеленский.

"Я хочу сказать, что Уголовный кодекс у нас большой, на каждого найдем статью", – добавил кандидат в президенты.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В решении сказано, что статья 368-2 УК теряет силу с дня принятия судом этого решения.

Как заявил представитель суда, КС исходил из того, что эта статья обязывает гражданина доказывать, что ее состояние приобретено законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину гражданина является функцией государства.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из-за решения КС все производства в отношении коррупционеров будут закрыты.

28 февраля президент Петр Порошенко заявил, что подписал и поручил зарегистрировать в Верховной Раде как неотложный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По его словам, в новом законопроекте статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что «комар носа не подточит».