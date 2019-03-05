Решение КСУ о незаконном обогащении легализует капиталы, добытые незаконным путем журналисты (видео)

Чиновники, прокуроры и судьи-миллионеры, которые должны объяснить происхождение своих богатств, теперь в полной безопасности, ведь темное происхождение их состояний больше не преступление.

На пятый год борьбы с коррупцией КСУ отменил статью о незаконном обогащении, которая была единственным инструментом, с помощью которой можно было посадить чиновника за решетку.

Отныне расходы взяточников стали почти законными операциями, говорится в сюжете программы "Секретные Материалы" на канале 1+1.

Статья о незаконном обогащении появилась еще до Революции Достоинства, в 2011 году, однако она фактически не действовала. В 2015 году эта статья была изменена. Слово "имущество" заменили на активы, и добавили фразу "законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами". Именно на этой формулировке сыграл Конституционный суд, полностью отменив статью как такую, что противоречит нормам верховенства права и презумпции невиновности.

Антикоррупционные детективы расследовали эпизоды из незаконного обогащения в 65 уголовных процессах. Некоторые дела уже были в суде и кое-кто из чиновников мог попасть за решетку на 10 лет.

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"Почувствовав опасность статьи о незаконном обогащении и реальность арестов и заключений украинские чиновники сплотились и начали борьбу против закона, и похоже - победили. Главный радикал Олег Ляшко теперь без страха может выигрывать в лотереи, а Мирослав Продан может не бояться сесть за решетку за покупку недвижимости в Турции", - говорится в сюжете.

Представление о ликвидации ответственности за незаконное обогащение подали еще в декабре 2017 года 59 народных депутатов, среди которых - и фигуранты дел по этой статье.

Председатель САП Назар Холодницкий утверждает, что около 30 нардепов должны были стать фигурантами расследований о незаконном обогащении, однако теперь это невозможно, поскольку уголовный закон имеет обратное действие во времени только в том случае, если смягчает наказание. "То есть если отменяется ответственность, она отменяется для всех, в том числе в прошлом. Эти все фигуранты фактически после решения КСУ считаются честными людьми", - говорит Холодницкий.

Так, теперь чиновники, прокуроры и судьи-миллионеры, которые должны были объяснить происхождение своих богатств, в полной безопасности, ведь темное происхождение их состояний - больше не преступление.

"Вернуть это решение обратно нельзя, решение не обжалуется, поэтому сегодня можно утверждать, что 5 лет потеряно. Сейчас мы имеем легализации капиталов, полученных незаконным путем", - говорит директор НАБУ Артем Сытник.

Коррупционеров "простили" накануне выборов, по мнению нардепа Сергея Лещенко, ведь на выборах действующий президент может проиграть, и вместе с окружением потерять иммунитет, после чего придется отвечать по этой статье.

По другому мнению, эта статья могла быть прекрасной возможностью держать под контролем определенных депутатов.

Тем временем, Украина получила негативную реакцию от западных партнеров. И под угрозой оказался не только безвизовый режим с ЕС, но и финансовая поддержка Украины, ведь мы можем не получить очередной транш МВФ.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В решении отмечается, что статья 368-2 УК теряет силу с дня принятия судом этого решения.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из-за решения КСУ все производства в отношении коррупционеров будут закрыты.

28 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал и поручил зарегистрировать в Верховной Раде как безотлагательный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По его словам, в новом законопроекте статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что «комар носа не подточит».

1 марта в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что решение Конституционного суда о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса лишает возможности установить признаки незаконного обогащения в декларациях за 2015-2018 годы.

Согласно заявлению международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, из-за решения Конституционного суда о незаконном обогащении Украина может потерять безвизовый режим с Европейским Союзом.