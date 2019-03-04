G7 и Всемирный банк призвали Украину вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение

Отмечается, что еще в 2010 году более 40 стран криминализировали незаконное обогащение.

Страны «Большой семерки» (G7) и Всемирный банк считают решение Конституционного суда Украины об отмене ответственности за незаконное обогащение крупным поражением в борьбе с коррупцией в нашей стране.

Об этом говорится в совместном заявление стран G7 и Всемирного банка относительно решения Конституционного суда о незаконном обогащении.

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«Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе - это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решения по значительному количеству дел о незаконном обогащении, а также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти», - говорится в заявлении.

Отмечается, что текущие расследования и уголовное преследование за незаконное обогащение давали надежду на привлечение к ответственности тех, кто воспользовался своим служебным положением для личного обогащения.

«Незаконное обогащение - не новое преступление. Еще в 2010 году более 40 стран криминализировали незаконное обогащение, и с тех пор много других юрисдикций включили это преступление в свое уголовное законодательство. Суды во всем мире признали, что наказание за незаконное обогащение - это мощный инструмент в борьбе с коррупцией, который одновременно сохраняет уважение к основным правам человека и конституционных принципов, таких как презумпция невиновности, гарантия против принуждения к самообвинению и правовая определенность», - говорится в заявлении.

G7 и Всемирный банк призвали украинские власти активизировать свои усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов, включая восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ, а также найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В решении сказано, что статья 368-2 УК теряет силу со дня принятия судом этого решения.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из-за решения КСУ все производства в отношении коррупционеров будут закрыты.

28 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал и поручил зарегистрировать в Верховной Раде как безотлагательный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По его словам, в новом законопроекте статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что «комар носа не подточит».

1 марта в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что решение Конституционного суда о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса лишает возможности установить признаки незаконного обогащения в декларациях за 2015-2018 годы.

Согласно заявлению международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, из-за решения Конституционного суда о незаконном обогащении Украина может потерять безвизовый режим с Европейским Союзом.