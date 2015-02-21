Украина представила доказательства военной агрессии России - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, открывая выставку «Присутствие. Доказательства агрессии российских войск на территории Украины» на Михайловской площади в центре Киева.

«Здесь вы видите представленные доказательства преступления против страны, преступления против человечества. На этой площади представлены доказательства агрессии Российской Федерации против Украины. Это страшные доказательства ужасных преступлений российских руководителей, в частности президента России Путина, за которые они будут отвечать в Гаагском трибунале», - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО напомнил об изготовленной в РФ медали за взятие Крыма, которая была датирована 20 февраля 2014 года. «20 февраля 2014 года российские снайперы убивали наших людей на Майдане. Именно эту дату они отмечают как начало войны против Украины», - добавил он.

По словам Турчинова, мы имеем дело не только с жестоким и очень циничным, но и коварным и лживым агрессором. «Агрессором, который рассказывает всем на всех уровнях, используя свои мощные средства пропаганды, что они не воюют против Украины. Но здесь вы видите оружие и бронетехнику, которая подбита или захвачена нашими военными на востоке нашего государства. Эта российская техника убивает наших граждан, убивает гражданских людей», - подчеркнул он.

Читайте такжеВо время Евромайдана Янукович в истерике грозился всех расстрелять - ТурчиновВ частности, секретарь СНБО рассказал, что на выставке представлены ракеты реактивных систем залпового огня «Смерч» из Краматорска и автомобили из Мариуполя, которые сгорели в результате обстрела города с применением реактивных систем залпового огня «Град».

Участники открытия выставки почтили память героев Небесной Сотни и защитников Украины минутой молчания.

Справка УНИАН. Сегодня, 21 февраля, в Киеве на Михайловской площади открыта документальная выставка «Присутствие. Доказательства агрессии российских войск на территории Украины». В экспозиции представлены остатки боеприпасов, образцы тяжелой техники, стрелкового оружия, беспилотники, документы, одежда, доказательства информационной войны, фото- и видеодокументы.

В частности, представлены захваченные украинскими военными во время операции в Дебальцево гранатометы, датированные 2014 годом, которые не производятся на территории Украины. Еще одним доказательством являются беспилотники, производимые только на территории РФ, оснащенные техникой, которая может транслировать изображение на расстояние за 20 километров, передавать изображение и координаты целей, делать корректировку огня.

Выставка будет работать для посетителей до 28 февраля, после чего часть экспонатов будет передана Музею Великой Отечественной войны. Другая часть, которая является вещественным доказательством в открытых силовыми ведомствами уголовных производствах, вернется в соответствующие органы.