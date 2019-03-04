Украина заняла 39 место в рейтинге самых влиятельных стран мира

США занимают первое место по влиятельности, поскольку имеют самую большую экономику, военный бюджет, делают наибольшие взносы в НАТО и международные объединения.

Украина заняла 39-е место в рейтинге влиятельности мировых стран, составленном U.S. News в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY&R и университетом Пенсильвании.

Исследователи опросили более 20 тысяч человек из четырех регионов, передает Голос Америки.

Участники опроса оценили 80 стран по таким показателям влиятельности, как руководство, экономическое влияние, политическое влияние, мощные международные союзы и сильное войско. Среди этих подкатегорий, Украина получила сравнительно высокий балл именно за сильное войско.

"Украина – страна, история которой переживала длительные периоды оккупации другими странами, теперь она борется между миром и войной, а также между коррупцией и реформами", - отметили исследователи.

Рейтинг первых девяти стран не изменился с прошлого года. США занимают первое место по влиятельности, поскольку имеют самую большую экономику, военный бюджет, делают наибольшие взносы в НАТО и международные объединения.

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Далее идут Россия и Китай - страны, которые много тратят на военный комплекс.

Германия, Великобритания, Франция и Япония является экономически мощными странами, которые тратят большие средства на международную помощь - они занимают с четвертого по седьмое места в рейтинге.

Израиль и Саудовская Аравия занимают восьмое и девятое места в рейтинге, соответственно, и много тратят на военный комплекс. Расходы на оборону по отношению к ВВП этих стран превышает этот показатель в США, отмечают исследователи.

Беларусь заняла 35-е место по влиятельности. Исследователи указывают на мощную связь Беларуси с Россией. "Несмотря на автономное управление, Беларусь поддерживает очень тесные политические и экономические связи с Россией", - говорится в исследовании.

Ранішен УНИАН сообщал, что Украина занимает 77-ю позицию среди 126 стран мира в рейтинге верховенства права 2019 года.