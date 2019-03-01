В рейтинге верховенства права Украина опережает РФ, но проигрывает Беларуси – исследование

Нынешний рейтинг продемонстрировал дальнейшее ухудшение с верховенством права в мире, в частности в сфере «ограничения правительственных полномочий», что свидетельствует о росте авторитаризма, говорят составители рейтинга.

Украина занимает 77-ю позицию среди 126 стран мира в рейтинге верховенства права 2019 года.

Результаты рейтинга обнародованы на сайте международной неправительственной организации World Justice Project, пишет Радио Свобода.

По данным экспертов организации, по сравнению с предварительным оценкам, Украина поднялась на четыре позиции, и является седьмой из 13 стран региона (Восточная Европа и Центральная Азия).

Украина в рейтинге оказалась между Таиландом и Сербией.

Читайте такжеВ Евросоюзе опровергли аргументы КСУ по отмене статьи о незаконном обогащении

Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия и Финляндия. На последних местах рейтинга оказались Демократическая Республика Конго, Камбоджа и Венесуэла.

Россия – на 88-м месте в рейтинге, Беларусь – на 66-ом.

Индекс верховенства права отражает обеспечение законности в стране и рассчитывается с учетом состояния правительственных полномочий, уровня коррупции, открытости правительства, фундаментального характера права, обеспечение порядка и безопасности, гражданского и уголовного правосудия.

Как заявляют составители отчета, нынешний рейтинг продемонстрировал дальнейшее ухудшение с верховенством права в мире.

Наиболее стремительное снижение происходит в сфере «ограничениях правительственных полномочий», что свидетельствует о росте авторитаризма.

"With more countries declining than in improving their overall performance on the rule of law, the global trend towards authoritarianism should be viewed with concern, said WJP's @AndersenBetsy "



The @guardian reports on our 2019 #ROLIndex: https://t.co/C1bgtv3QMX — WorldJusticeProject (@TheWJP) February 28, 2019

В прошлом году Украина занимала в рейтинге 77-ю позицию, но среди 113 стран мира.