Во время Евромайдана Янукович в истерике грозился всех расстрелять - Турчинов

Об этом в сюжете марафона ТСН заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он вспомнил, как был одним из лидеров оппозиции и в Администрации президента уговаривал Януковича не использовать оружие против активистов на Евромайдане.

"Я действительно по поручению руководства Майдана, встретился с Януковичем . Он бегал по кабинету как загнанный зверь, кричал, угрожал: "Всех расстреляем, всех арестуем. Я перекрою границы, никого не выпущу за границу, всех уничтожу. Минут 10-15 истерика была в кабинете", - вспоминает Турчинов.

Он начал убеждать Януковича не применять огнестрельное оружие против демонстрантов. Тот якобы согласился, однако обещания своего не выполнил.

"Начал убеждать, что надо прекратить огонь и использование огнестрельного оружия против демонстрантов - это преступление. Он как-то обмяк, успокоился, начал что-то говорить, что у него нет другого выхода, что он пытается держать ситуацию. Было понятно, что он и отдал приказ на использование оружия. Пообещал, что использование оружия будет прекращено. И был завершен разговор. Но это обещание не было выполнено", - констатирует секретарь СНБО.

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Также Турчинов вспомнил, как получил ранение вместе с нынешним нардепом Андреем Парубием.

"У Парубия не было инсульта, он получил ранения во время событий возле Мариинского парка. Мне осколками посекло лицо, но я заклеил эту рану и не ушел с Майдана. Я до конца был и 18-го (февраля 2014 года - Ред.)Уже горел Дом профсоюзов, я не имел права покинуть Майдан, как куратор штаба сопротивления", - сказал Турчинов.