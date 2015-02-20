Порошенко и Байден обсудили подготовку возможного размещения миротворческой миссии на Донбассе

Как отмечается в сообщении пресс-службы главы государства, Петр Порошенко и Джозеф Байден обсудили ситуацию, которая сложилась из-за многочисленных нарушений боевиками на Донбассе режима прекращения огня вопреки минским договоренностям.

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Собеседники также обсудили необходимость скоординировать позицию и дальнейшие действия США, ЕС и Украины. При этом Порошенко настоял, что в случае, если ситуация не улучшится, США и ЕС обязаны ввести дальнейшие санкции против России и принять меры для усиления обороноспособности Украины.

Также президент Украины и вице-президент США обсудили вопросы подготовки и координации возможного размещения миротворческой миссии на Донбассе.

Петр Порошенко также отметил, что все военнопленные и незаконно задержанные граждане Украины должны быть освобождены согласно договоренностям, подчеркивается в сообщении.