Порошенко: Революция достоинства стала первой выигрышной битвой за нашу независимость (видео)

Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в День Героев Небесной Сотни подчеркнул, что на Майдане украинцы боролись не только и не столько с марионетками Януковича, передает ТСН.ua.

"Теперь понятно, что российская агрессия против Украины началась с наступления на Вильнюс. И 21 ноября неукраинское правительство принимает решение остановить движение в Европу", - сказал глава государства.

"Революция достоинства стала первой и, главное, выигрышной битвой за нашу независимость", - отметил он.

Читайте такжеНа Майдане в Киеве собралось около 10 тысяч человек – СМИ

Президент сказал, что подвиг Небесной Сотни вдохновил украинцев на борьбу за свою свободу.

Он также подчеркнул, что 2015 год должен стать решающим для проведения реформ в стране.

"В 2014 году, дорогие друзья, дорогие соотечественники, мы с вами сохранили Украину. 2015 год станет решающим в становлении фундаментальных изменений в строительстве нового государства", - добавил президент, передает корреспондент УНИАН.

Порошенко также выразил уверенность, что «Украина будет жить в мире, развиваться и двигаться в выбранном европейском направлении».