Порошенко: Революция достоинства стала первой выигрышной битвой за нашу независимость (видео)
Президент подчеркнул, что подвиг Небесной Сотни вдохновил украинцев на борьбу за свою свободу.
"Революция достоинства стала первой и, главное, выигрышной битвой за нашу независимость", - подчеркнул Порошенко / president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в День Героев Небесной Сотни подчеркнул, что на Майдане украинцы боролись не только и не столько с марионетками Януковича, передает ТСН.ua.
"Теперь понятно, что российская агрессия против Украины началась с наступления на Вильнюс. И 21 ноября неукраинское правительство принимает решение остановить движение в Европу", - сказал глава государства.
"Революция достоинства стала первой и, главное, выигрышной битвой за нашу независимость", - отметил он.
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Президент сказал, что подвиг Небесной Сотни вдохновил украинцев на борьбу за свою свободу.
Он также подчеркнул, что 2015 год должен стать решающим для проведения реформ в стране.
"В 2014 году, дорогие друзья, дорогие соотечественники, мы с вами сохранили Украину. 2015 год станет решающим в становлении фундаментальных изменений в строительстве нового государства", - добавил президент, передает корреспондент УНИАН.
Порошенко также выразил уверенность, что «Украина будет жить в мире, развиваться и двигаться в выбранном европейском направлении».