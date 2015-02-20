Сикорский: "нормандский формат" не подходит для решения конфликта в Украине

Такое заявление сделал спикер польского сейма, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает DW.DE.

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"Был момент, когда Россия была готова вернуться к "женевскому формату": Россия, Украина, США и ЕС. Почему этого не произошло? Думаю, это была ошибка украинской стороны", - подчеркнул Радослав Сикорский.

В рамках "нормандского формата", наоборот, мирные инициативы активно продвигают Германия и Франция. "Мы должны быть благодарны канцлеру Ангеле Меркель за то, что она использует свои отношения с президентом Владимиром Путиным для миротворческой деятельности", - отметил польский политик. Однако, по его мнению, немцы недостаточно сильны для того, чтобы влиять на поведение Путина".

Радослав Сикорский высказал предположение, что приближается момент, когда Запад поймет, что дальнейшие переговоры с Россией не имеют смысла. "Это зависит от того, что сделает Россия. Если начнется штурм Мариуполя, все станет понятно, - пояснил Радослав Сикорский.