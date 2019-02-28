Суд Киева обязал ГБР открыть дело против Луценко из-за разглашения им данных по делу Гандзюк

"Через 24 часа ГБР обязано предоставить выписку из ЕРДР", - уточнил Найем.

Печерский районный суд столицы своим решением обязал Государственное бюро расследований внести сведения в ЕРДР по факту совершения правонарушения генпрокурором Юрием Луценко.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем.

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Речь идет о совершении Луценко преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 387 Уголовного кодекса Украины, а именно - о разглашении данных досудебного следствия по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Через 24 часа ГБР обязано предоставить выписку из ЕРДР", - уточнил Найем.

Он также отметил, что ГБР ранее отказалось регистрировать уголовное производство против Луценко, после чего и было направлено обращение в суд.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома - общественную деятельницу облили кислотой. В начале ноября на 34-году жизни Гандзюк умерла из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов 30-39% тела.

В ноябре 2018 года Верховная Рада создала временную следственную комиссию для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.