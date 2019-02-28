Рада продлила работу ВСК по расследованию убийства Гандзюк

Нардепы поддержали продолжение работы комиссии на 3 месяца.

Верховная Рада продлила на три месяца работу Временной следственной комиссии для расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление "О предварительном отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов" (№ 10020) проголосовали 290 народных депутатов.

При этом предварительный отчет ВСК принят к сведению.

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Постановлением предусмотрено обратить внимание Кабинета министров, Генеральной прокуратуры Украины, Национальной полиции, Службы безопасности Украины на необходимость оперативно реагировать на обращения и сообщения общественных активистов, содержащих факты нападений на них.

Постановлением рекомендовано Верховной Раде решить вопрос относительно законодательного обеспечения усиления гарантий независимости судебного эксперта и надлежащего обеспечения осуществления судебно-экспертной деятельности.

Комитету ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовано в порядке реализации законопроектной функции разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины в части дополнения диспозиции ч. 3 ст. 345-1 кодекса (угроза или насилие в отношении журналиста) положением о совершении действий, предусмотренных ч. 2 этой статьи (по предварительному сговору группой лиц), с санкцией в виде наказания исключительно лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Постановлением предусмотрено отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе заслушать на пленарном заседании Верховной Рады до 14 мая 2019 года.