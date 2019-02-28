Украинский Хельсинский Союз: президентский законопроект про адвокатуру делает невозможным работу адвокатов с правозащитниками

Платформа "Правозащитная повестка дня" обратилась к депутатам Верховной Рады Украины с призывом не допустить рассмотрения и принятия законопроекта 9055.

На 28 февраля 2019 в повестке дня Верховной Рады Украины запланировано рассмотреть в первом чтении проект закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" № 9055. Авторы и сторонники этого законопроекта заявляют о его прогрессивном характере, усилении гарантий адвокатской деятельности и расширения прав.

Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.

В союзе заявляют, что в случае принятия этого законопроекта все адвокаты, которые сотрудничают с правозащитными организациями, будут лишены возможности осуществлять адвокатскую деятельность в рамках сотрудничества с этими организациями. А сотни дел, которые сегодня поданы адвокатами этих организаций в Европейский суд по правам человека, и тысячи судебных дел в национальных инстанциях "останутся лишь напоминанием о былой деятельности", новые заявления в Европейский суд и национальные инстанции подавать от правозащитных организаций будет некому.

В своем заключении, в котором осуществлен анализ законопроекта 9055, Специальный докладчик по вопросам независимости судей и адвокатов Верховного комиссара ООН по правам человека Диего Гарсиа-Саян отметил, что ограничение, которое закрепляет статья 28 законопроекта 9055, может негативно повлиять на юристов, которые будут вынуждены выбирать между полной занятостью и осуществлением адвокатской деятельности, что, по его мнению, негативно скажется на доступе к правосудию в стране, в частности, для людей с ограниченными экономическими возможностями. В докладе приводится еще ряд возможных рисков и угроз для независимой адвокатской деятельности, такие как порядок привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности, необоснованны виды дисциплинарных взысканий, которые влияют на независимость адвокатской деятельности и, следовательно, надлежащую защиту в судебном порядке.

Отдельно Украинский Хельсинский союз по правам человека отмечает непрозрачный процесс работы над этим законопроектом – и это также отмечено в докладе г-на Диего Гарсиа-Саяна, который пишет, что консультации с представителями юридической профессии имели очень ограниченный характер, а окончательный проект был обнародован офисом Президента без возможности предоставить комментарии относительно его содержания.

В союзе заявляют, что "непрозрачность, кулуарность процесса подготовки и внесения текста законопроекта, отсутствие качественной профессиональной экспертизы, например, со стороны Венецианской комиссии, торопливость с попыткой поскорее провести этот законопроект через сессионный зал парламента подтверждают некачественный процесс подготовки и такой же некачественный текст самого законопроекта", который, по мнению членов союза, в таком виде несет реальную угрозу для защиты прав человека в правозащитном среде и может быть расценен как способ наступления и давления на среду.

Платформа "Правозащитная повестка дня" обратилась к депутатам Верховной Рады Украины с призывом не допустить рассмотрения и принятия законопроекта 9055, о чем отмечает в своем докладе Специальный докладчик по вопросам независимости судей и адвокатов Верховного комиссара ООН по правам человека Диего Гарсиа-Саян. По его мнению, текст законопроекта 9055 должен быть переработан, обсужден публично и изменен с учетом высказанных замечаний от представителей адвокатского сообщества, правозащитных организаций, международных экспертов. "Правозащитная повестка дня" потребовала прозрачности, честности и качества, которые сегодня в законопроекте 9055 отсутствуют.

Платформа "Правозащитная повестка дня" – неформальная коалиция правозащитных организаций, занимающихся решением системных проблем законодательства и практики для защиты фундаментальных прав человека. Участниками Платформы выступают Украинский Хельсинский союз по правам человека, Харьковская правозащитная группа, Центр гражданских свобод, Amnesty International в Украине, Центр информации о правах человека, Центр исследований правоохранительной деятельности, Проект "Без границ", Евромайдан SOS и другие. Координацию работы платформы осуществляет Центр гражданских свобод.