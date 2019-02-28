Рада должна отменить для предприятий налог на землю под соцобъектами – депутат Бондарь

По словам народного депутата, промышленные регионы, которые обеспечивают бюджет Украины доходами от экспорта, налогами, а людей – рабочими местами, остались без должной государственной поддержки.

Украинские промышленные предприятия за свой счет, без помощи со стороны государства, удерживают социальные объекты. Это колоссальная нагрузка для бюджетообразующих производств, учитывая повышенные тарифы на энергоносители и земельные налоги.

Об этом во время посещения спортивной базы Никопольского завода ферросплавов СК «Электрометаллург» заявил председатель Партии «Видродження» Виктор Бондарь.

По словам народного депутата, промышленные регионы, которые обеспечивают бюджет Украины доходами от экспорта, налогами, а людей – рабочими местами, остались без должной государственной поддержки.

Политик считает, что прежде всего для крупных промышленных предприятий нужно отменить налог на землю, на которой расположены социальные объекты. Эти и другие нормы, направленные на поддержку и развитие украинской промышленности, внесены в законопроект №8145 авторства депутатов группы «Партия «Видродження».

Ранее документ получил одобрительные оценки промышленников и представителей бизнеса.

«Необходимо отменить налог на землю под спорткомплексами, жилыми домами, Дворцами культуры. Чтобы предприятия были заинтересованы строить для своих работников такие социальные объекты. Как этот, например, спортивный комплекс. Иначе получается, что предприятие владеет землей, хочет построить что-то на благо людей, но не может этого сделать. Потому что налогов по обслуживанию таких социальных объектов надо заплатить столько же, как и по промышленному производству. Это глупость, которой нигде в мире нет. Строишь стадион? Вот тебе льготы. И еще город и вся страна должны помогать. А тут пытаются все свалить на предприятие», – подчеркнул Виктор Бондарь.

По словам председателя правления, генерального директора ОАО «Никопольский завод ферросплавов», руководителя Днепропетровской областной организации Партии «Видродження» Владимира Куцина, надлежащее содержание социальных объектов завода – это принцип полноценной работы и заботы о коллективе.

«Это моя принципиальная позиция как руководителя. Все социальные объекты, которые я принял около 20-ти лет назад, сегодня работают. Причем работают значительно лучше. Предприятие словно компенсирует недостатки в сфере государственной социальной политики. Сегодня о металлургах вообще никто не заботится. Не удивительно, что многие предприятия области просто закрываются. Мы имеем определенный запас прочности, традиции, надежный трудовой коллектив. За счет этого держимся. Но нам тоже становится все сложнее», – рассказал Владимир Куцін.