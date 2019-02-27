Скандальное расследование о хищениях в оборонке: Луценко назвал сумму уже установленного ущерба

В ГПУ также ожидают результаты других экспертиз.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на сегодняшний день установленный ущерб, причиненный госбюджету от сделок в оборонной сфере, о которых говорится в расследовании проекта «Наши гроши с Денисом Бигусом», составляет 22 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил на брифинге в Киеве.

«В ходе проверки ГФС контрагентов, их около 30 этих двух предприятий (ООО «Оптимумспецдеталь» и ООО «Ренал», которые фигурируют в расследовании журналистов - УНИАН), мы установили следующее - за прошлый год ГФС уже провела проверку 10 этих предприятий, и на днях мы получили ответ, что установленные убытки в госбюджет - около 22 млн гривен, еще по 30 предприятиям мы должны получить ответ буквально на днях», - сказал он.

По его словам, журналисты и политики всегда проворнее прокуроров, «особенно, когда мы выходим на финальную стадию процессуальных действий, когда все становится понятным».

«Общество требует информации, и, в принципе, я считаю работу господина Бигуса и его команды объективной и важной. Несмотря ни на что – ни на цвет флагов, ни на фамилии, ГПУ вела и будет вести это и другие дела до законной ответственности», - добавил генпрокурор.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо нормам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

26 февраля пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе «Наши гроши» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. «Мы по информации, которая была обнародована в СМИ, внесли сведения в ЕРДР и начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации - ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой)», - сказала Постолюк.

Президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.