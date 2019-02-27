НАБУ возбудило уголовное дело за хищения в оборонной сфере (видео)

"Наши деньги" опубликовали расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали расследование по результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании о коррупции в оборонной сфере.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

«По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании Lesya Ivanova, о фактах коррупции в оборонной сфере, установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, которые осуществляют детективы НАБУ. Относительно других фактов возможного завладение денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украина, совершенного организованной группой в особо крупных размерах, то 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины», - сказано в сообщении.

Читайте такжеСАП открыла производство для проверки расследования журналистов о коррупции в оборонной сфере

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал расследования, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо нормам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

26 февраля пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе «Наши гроши» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. «Мы по информации, которая была обнародована в СМИ, внесли сведения в ЕРДР и начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации - ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой)», - сказала Постолюк.

Президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.