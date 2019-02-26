В МИД отсутствует информация о наличии диппаспорта у сына Гладковского

Игорь Гладковский может пользоваться иммунитетами, определенными "Венской конвенцией о консульских сношениях", а также пользоваться автомобилем с дипломатическими номерами, находящимся в собственности консульского учреждения.

В МИД Украины нет информации о наличии дипломатического паспорта у сына первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря, который является консулом Сейшельских островов и который фигурирует в журналистском расследовании относительно возможного хищения в оборонной сфере.

В ответ на информационный запрос УНИАН в пресс-службе МИД отметили, что деятельность консулов в Украине регулируется "Положением о почетных (нештатных) консульских должностных лицах иностранных государств в Украине и консульских учреждениях, возглавляемых такими должностными лицами" и "Венской конвенцией о консульских сношениях".

"В соответствии с пунктом 6.1. Положения, почетный консул пользуется преимуществами, привилегиями и иммунитетами, установленными Конвенцией", - заявили в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что привилегии и иммунитеты, предоставляемые в Украине консульским должностным лицам иностранных государств, определены главой 3 Конвенции.

"Игорь Гладковский был допущен к выполнению функций почетного консула Сейшельских островов в Киеве согласно экзекватуре в соответствии со статьей 2 Конвенции и пунктом 3.3. Положения", - отметили в МИД.

"Игорь Гладковский как почетный консул иностранного государства в Украине пользуется иммунитетами, установленными главой 3 Конвенции. В МИД Украины отсутствует информация о наличии у Гладковского дипломатического паспорта", - заявили в МИД.

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Также в МИД заявили, что почетные консулы иностранных государств в Украине могут пользоваться автомобилем с дипломатическими номерами, находящимся в собственности соответствующих почетных консульских учреждений.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким способом группа якобы получила от «Укроборонпрома» по меньшей мере 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

Как сообщил бывший генеральный консул Украины в Стамбуле и Эдинбурге, глава правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко, офис и автомобиль Гладковского как консула Сейшельских островов могут подпадать под консульский иммунитет, который отличается от дипломатического - он является функциональным и связан с выполнением служебных обязанностей.