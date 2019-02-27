Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Нардеп заверила, что это - не спортивный костюм.

Депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар спровоцировала горячие споры в сети своим нарядом, в котором она пришла в Раду.

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Фото на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов. На нем Сюмар запечатлена в сессионном зале в светлом костюме от Мassimo dutti.

Некоторые комментаторам в сети показалось, что депутат пришла в Раду в спортивном костюме: "Спортивненько", "На прошлой сессионной неделе Виктория тоже была в спортивном костюме. Странный выбор для парламента", "Где деловой стиль?", "Напоминает спортивный костюм".

Сюмар ответила в комментариях: "В спортивном костюме могу выйти в супермаркет. Максимум. В Раде - ни разу. Это кэжуал от massimo dutti".