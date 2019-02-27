Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)
11:03, 27 февраля 2019Политика
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Нардеп заверила, что это - не спортивный костюм.
Сюмар ответила на критику / nfront.org.ua
Депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар спровоцировала горячие споры в сети своим нарядом, в котором она пришла в Раду.
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Фото на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов. На нем Сюмар запечатлена в сессионном зале в светлом костюме от Мassimo dutti.
Некоторые комментаторам в сети показалось, что депутат пришла в Раду в спортивном костюме: "Спортивненько", "На прошлой сессионной неделе Виктория тоже была в спортивном костюме. Странный выбор для парламента", "Где деловой стиль?", "Напоминает спортивный костюм".
Сюмар ответила в комментариях: "В спортивном костюме могу выйти в супермаркет. Максимум. В Раде - ни разу. Это кэжуал от massimo dutti".
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