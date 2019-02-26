Зеленский прокомментировал журналистское расследование контрабанды запчастей к военной технике из РФ (видео)

Кандидат в президенты также раскритиковал недавнюю ситуацию, которая сложилась вокруг победительницы национального отбора на «Евровидение» MARUV.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский прокомментировал журналистское расследование о якобы контрабанде запчастей к военной технике из Российской Федерации.

Видеокомментарий по этому поводу кандидат в президенты опубликовал на своей странице в Facebook.

«Утро было хорошим, пока я не посмотрел расследования о хищении средств «Укроборонпрома». И у меня нет слов. Люди, которые пришли к власти «на крови» - зарабатывают «на крови», - говорится в сообщении.

Зеленский также раскритиковал недавнюю ситуацию, которая сложилась вокруг победительницы национального отбора на «Евровидение» MARUV.

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«То есть контрабанду из России - можно, б/у запчасти в обмен на жизни наших солдат - можно, конфеты - можно, а MARUV - нельзя. И сейчас я понял, что такое «армия, язык, вера» - разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет», - подчеркнул шоумен.

Справка УНИАН. 25 февраля журналист Денис Бигус обнародовал данные расследования, согласно которым лица из окружения президента якобы зарабатывали на поставках российских запчастей к военной технике.

Журналист утверждает, что якобы сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению средств в ОПК.

Согласно информации журналиста, якобы Игорь Гладковский вместе с другими лицами по контрабандным схемам поставлял в Украину из РФ запчасти к военной технике. Журналисты утверждают, что украинские предприятия ОПК в несколько раз переплачивали за запчасти.

26 февраля представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» и Гладковский планируют судиться с журналистом. Согласно ее информации, это расследование велось им еще в 2015 году, но до сих пор никаких материалов не было передано в правоохранительные органы. Луценко считает, что довольно странно выглядит ситуация, когда, как только зашла речь о хищениях в армии в предыдущие годы, сразу возникло какое-то журналистское расследование.