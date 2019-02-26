Климкин: Россия под санкционным давлением будет вынуждена "пойти вперед" в вопросе Донбасса

Глава МИД Украины заявляет, не имеет значение в каком формате переговоров будет осуществляться поиск урегулирования ситуации на Донбассе, но главное - Россия должна принять собственное решение о выводе войск из Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина предлагала Франции и Китаю в рамках Будапештского формата приобщиться к урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом глава МИД сказал в эфире телеканала ICTV.

Читайте такжеКлимкин: до полного освобождения Крыма "никакого мира с Россией быть не может"

"Китай и Франция формально не являются участниками Будапештского меморандума, но мы уже говорили и с Китаем, и с Францией относительно их возможного участия", - заявил Климкин.

При этом он заявил, что со времени начала российской агрессии состоялась лишь одна встреча в Будапештском формате, но Россия участия в той встрече не принимала.

Климкин заявил, что Россия демонстрирует "параллельную реальность", когда утверждает, что якобы придерживается Будапештского меморандума.

В то же время глава МИД сказал, что "можем играться с форматами как угодно, начиная с Будапешта и пойти в Рио-де-Жанейро".

"Мне безразлично в каком формате мы достигнем результата. Но кто слышал, чтобы Россия сказала - мы готовы оставить Донбасс вместе со всем оружием и демонтировать те структуры, которые мы там создали? Я этого не слышал", - подчеркнул Климкин.

"Хотя я уверен, что сегодняшним давлением, сегодняшними санкциями, с падением пятый год реального дохода, со многими еще другими показателями, о которых я говорить не буду, все равно Россия будет вынуждена пойти вперед", - сказал Климкин.

"Это абсолютно принципиальная вещь. Можно делать любые планы, но не существует удивительных магических планов. Можно написать план для миссии ООН, миссии ОБСЕ, для совместной миссии. Все, что угодно можно написать. Главное, чтобы Россия приняла решение, что она идет с Донбасса. На сегодняшний день такого решения никто не объявил", - подчеркнул Климкин.