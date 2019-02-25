Замана переподчинил все войска под руководство ВМС в Крыму, что способствовало аннексии полуострова – Матиос

Главный военный прокурор подчеркнул, что переформатирование и переподчинении всех родов под руководством главы ВМС в Крыму дало значительные преимущества Черноморскому флоту РФ в контроле и блокировании дислоцированных на полуострове подразделений ВСУ в случае скрытой, гибридной или открытой агрессии.

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана переподчинил все рода войск под руководство Военно-морских сил в Крыму, что предоставило значительные преимущества Черноморскому флоту Российской Федерации в контроле и блокировании дислоцируемых на полуострове подразделений Вооруженных сил Украины во время незаконной аннексии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, 27 августа 2012 года Замана как начальник Генштаба подписал и издал директиву об оперативном подчинение командованию Военно-морских сил воинских частей Воздушных сил ВСУ, в результате чего с 1 сентября 2012 года в оперативное подчинение ВМС вошло управления тактической группы Крым с подчиненными воинскими частями, в том числе двести четвёртый бригада тактической авиации.

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«Эти указанные части, которые находились на территории АР Крым и были сформированы из самых дееспособных и боеспособных и новейших видов вооружения имели возможность отразить любое нападение в случае его осуществления», - добавил главный военный прокурор.

Матиос подчеркнул, что «переформатирование и переподчинение всех родов под руководством руководителя ВМС в Крыму предоставило значительные преимущества Черноморскому флоту РФ в контроле и блокировании дислоцируемых в Крыму подразделений ВСУ в случае скрытой, гибридной или открытой агрессии с целью аннексии территории АПР Крым. Что мы наблюдали, начиная с 20-х чисел февраля 2014 года».

Правоохранители уже задержали Замана. Бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане объявлено о подозрении в совершении государственной измены.