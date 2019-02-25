Экс-главу Генштаба ВСУ подозревают в госизмене

Об этом Матиос сообщил на пресс-конференции в Киеве.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана уведомлен о подозрении в совершении государственной измены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Матиос сообщил на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеПравоохранители задержали экс-начальника Генштаба ВСУ

По его словам, военная прокуратура и следственное подразделение СБУ в Киеве уведомили о подозрении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману.

«Замана подозревается в совершении преступления по ч.1 статьи 111 УК (государственная измена) в редакции от 2001 года, в 2015 году редакция этой статьи была изменена с санкцией на более тяжелую», - заявил он.

О том, что правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману, стало известно 25 февраля.

Справка. Владимир Замана - начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года.