Дуда обвинил УПА и "дивизию СС Галичина" в геноциде поляков

28 февраля 1944 года немецкие каратели уничтожили все польское село Гута Пеняцкая, убив от 500 до 800 человек.

Президент Польши Анджей Дуда обвинил УПА и дивизию СС «Галичина» в акте геноцида против поляков, совершенном в Гуте Пеняцкой 28 февраля 1944 года.

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Как сообщает «Украинская правда», ссылаясь на PolskieRadio24, 24 февраля на Львовщине состоялась траурная церемония, посвященная памяти жертв погрома в Гуте Пеняцкой. Дуда написал в письме к участникам мероприятия, что в поселке произошел акт геноцида.

"Геноцид, который здесь совершили солдаты дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии, был одним из крупнейших в ряду преступлений, которую мы называем резней польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине", - говорится в письме Дуды, которое прочитал президентский министр Адам Квятковский.

"Единственной "виной" жертв был польский язык и идентичность, верность традиции и любовь к Родине. Их убили, потому что они были поляками", - подчеркнул Дуда.

Отмечается, что 28 февраля 1944 года немецкие каратели уничтожили все польское село Гута Пеняцкая (172 хозяйства) и убили всех жителей (по разным оценкам, от 500 до 800 человек, включительно с женщинами и детьми).

Ряд польских исследователей возлагали ответственность за истребление Гуты Пеняцькой на подразделения СС "Галичина". Впрочем, по утверждению исследователя Андрея Боляновского, в то время там не действовал ни один из куреней этой дивизии. Согласно документам польского Архива новых актов, село сожгло подразделение немецкой тайной полевой полиции (ГФП).

Причиной нападения стала активность советского партизанского отряда в районе села незадолго до того.

Анджей Дуда в обращении также напомнил слова президента Леха Качиньского, который был в Гуте Пеняцкой десять лет назад и призывал к примирению Польши и Украины.

Вторая часть памятных мероприятий по случаю 75-летия уничтожения Гуты Пеняцкой состоится в четверг, в Варшаве.

Напомним, польские чиновники и дипломаты неоднократно критиковали украинскую политику исторической памяти, обвиняя украинские организации первой половины ХХ века в военных преступлениях против поляков.

23 декабря прошлого года президент Украины подписал закон о признании ветеранов ОУН и УПА участниками боевых действий.