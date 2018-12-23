Порошенко подписал закон о признании ветеранов ОУН и УПА участниками боевых действий

Верховная Рада Украины приняла соответствующий законопроект №8519 шестого декабря.

Президент Украины подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке» (№8519).

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады. В профиле законопроекта указано, что документ был возвращен с подписью от президента 22 декабря.

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Верховная Рада Украины приняла законопроект №8519 шестого декабря. За это решение проголосовали 236 народных депутатов из 326 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом в перечень участников боевых действий добавляются лица, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), Организации народной обороны "Карпатская Сечь", Украинской военной организации (УВО), вооруженных подразделений Организации украинских националистов, и, согласно закону "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке", признаны борцами за независимость Украины в XX веке.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по данным Всеукраинского братства ОУН-УПА имени генерал-хорунжего Романа Шухевича, по состоянию на 23 мая 2018 года численность указанных участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке из числа вооруженных подразделений ОУН и УПА составляла 1201 лицо.

Отмечается, что эти данные составляют конкретную статистическую основу для расчета бюджетных расходов в связи с обеспечением предоставления льгот, предусмотренных для участников боевых действий. Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.