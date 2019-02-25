"Дьявол в деталях": экс-депутат Госдумы раскрыл "лукавую позицию" Путина по миротворцам на Донбассе

По мнению российского политика, Москва намерена окончательно поставить точку в вопросе миротворцев после того, как в Украине состоятся выборы.

Президент России Владимир Путин перехватил инициативу в вопросе введения на Донбасс международной миротворческой миссии. Кремль рассчитывает, что миротворцы придут на восток Украины на его условиях.

Какой тактики придерживается президент РФ, рассказал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, передает «Обозреватель».

На вопрос, могут ли появиться миротворцы на Донбассе, Пономарев ответил: "Я думаю, что могут, что это действительно самый реальный путь прекратить войну. Минские соглашения решали другой вопрос – как вывести конфликт из горячей фазы, но чтобы его прекратить, надо что-то другое. Миротворцы могут быть ответом, если договориться, что они выполняют не только функцию разграничения, но и гражданской администрации на этой территории".

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По его словам, у России "лукавая позиция" в вопросе миротворцев, поскольку "Кремль любит любые аргументы переворачивать и перекручивать в свою пользу".

"Путин говорит, что миротворцы – это его инициатива. Мы помним, что изначально это предлагал президент Украины, но Путин пытается перетянуть одеяло на себя и говорит – "нет, это мы сами и предлагали". После этого начинаются долгие переговоры относительно того, как это делать – дьявол в деталях", – отметил российский оппозиционер.

"Первоначальное предложение Кремля было, что миротворцы – это линия разграничения, которая разводит разные стороны. Понятно, что это неприемлемый вариант. Потом после переговоров в Германии Путин согласился, что пусть миротворцы будут по всей территории "ДНР" и "ЛНР", но не было согласия на то, что они будут выполнять функции гражданской администрации. На эту тему они сейчас и пытаются договориться", – пояснил он.

По мнению Пономарева, Москва намерена окончательно поставить точку в вопросе миротворцев, после того, как в Украине состоятся выборы. Сейчас в Кремле убеждены, что в Украине "договариваться не с кем".