Экс-депутат Госдумы назвал истинную цель Путина на Донбассе

Российский оппозиционер также оценил озвученный представителями ОБСЕ план относительно Донбасса.

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину Донбасс нужен не для ресурсов, а для влияния на внутреннюю ситуацию в Украине.

Об этом в эфире ток-шоу "Ситуация" на "Прямом" заявил российский оппозиционер Илья Пономарев.

"Я думаю, что вопрос вовсе не в Донбассе. Донбасс Путину не нужен. Там было и так очень много проблем в России с реформой угольной отрасли, чтобы хоть кто-нибудь из российских лидеров хотел бы брать на себя головную боль и интегрировать Донбасс в состав России. Донбасс нужен для того, чтобы влиять на внутреннюю ситуацию в Украине, и для того, чтобы было чем торговаться за Крым" - заявил Пономарев.

По его словам, украинские политики Артеменко и Медведчук высказывают мнение Путина относительно Донбасса.

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"То есть, Путин, может быть, даже и согласился бы на то, чтобы тем или иным образом Украине дать каких-то денег для того, чтобы она забыла о Крыме, и тогда можно и про Донбасс, и про все остальное, и так далее, потому что деньги у России есть", - пояснил Пономарев.

Российский оппозиционер отметил, что озвученный представителями ОБСЕ план - это реальный план, ведь бесконечно поддерживать военное присутствие на Донбассе невозможно, а без военного присутствия эти территории не выживут в таком состоянии.

"Поэтому - международная администрация", - подчеркнул он.

"Единственное, что в этом плане, мне кажется, требует доработки, как сказал господин Климкин, это вопрос с выборами. Нельзя проводить выборы в условиях неурегулированного конфликта. И ввод миротворцев или международной администрации - это не значит, что война закончилась в эту же самую секунду. Должен пройти определенный период, когда вернутся те люди, которые уехали, беженцы, когда нормализуется ситуация, когда станет понятно, как новая жизнь устроена с социально-экономической точки зрения. Только тогда можно проводить выборы", - резюмировал политик.