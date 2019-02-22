НАБУ передало в суд обвинительный акт в отношении Омеляна для рассмотрения по существу

Следствие установило, что, будучи заместителем министра инфраструктуры, Омелян приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

Обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации, направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Следствие установило, что в 2015 году, будучи заместителем министра инфраструктуры, он приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долл. США и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4,23 млн грн.

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Кроме того, детективы НАБУ установили факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на исполнение функций государства и местного самоуправления. Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных активов, которые находятся в собственности или пользовании, а также расходов составляла по меньшей мере 3,034 млн грн, в 2016 году - более 8,024 млн грн.

В декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого, по версии следствия, является Омелян, и который находился в его владении и пользовании. Не отражены в электронной декларации 2015 года расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже Омелян не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляли с мая 2017 года.

13 сентября 2018 года министр инфраструктуры был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

6 ноября 2018 года стороне защиты был предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.