НАПК внесло предписания Кубиву и Омеляну

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписания первому вице-премьеру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и исполняющему обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максиму Мартынюку.

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Об этом сообщается на сайте НАПК.

«Национальное агентство внесло четыре предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона. Предписание Национального агентства вносится руководителю органа/учреждения, который должен обеспечивать организацию работы по предотвращению коррупции (согласно части 2 статьи 12 ЗУ «О предотвращении коррупции»)», - напомнили в агентстве.

Так, предписания внесены Кубиву – относительно директора ГП «ДНЕПР-ВДМ» Игоря Ковтуненко и Омеляну - относительно директора казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба» Виктора Сударева в связи с установлением «фактов непередачи в управление другому лицу принадлежащих им корпоративных прав в обществах с ограниченной ответственностью в течение 30 дней с момента назначения Ковтуненко и Сударева на указанные должности в порядке, предусмотренном законом».

Также предписание внесено Мартынюку - относительно председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Владимира Лапы, который «не принял решения по урегулированию конфликта интересов в связи с получением сообщения о наличии потенциального конфликта интересов от начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олега Рубана».

Кроме того, НАПК внесло предписание начальнику Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Михаилу Пшику относительно нарушении его подчиненным Андреем Велигошей требований закона «О предотвращении коррупции» при работе в составе комиссии по вопросам медико-психологической реабилитации личного состава.

«Предписания Национального агентства являются обязательными к исполнению. За невыполнение этих предписаний руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП», - напомнили в НАПК.