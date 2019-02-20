Донбасс превратился в конвейер для российской машины убийств - Порошенко

По словам президента, РФ в течение 5 лет продолжает направлять на восток Украины регулярные войска и наемников.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Донбасс превратился в конвейер для российской машины убийств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления в прениях Генеральной ассамблеи ООН относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

«В течение пяти лет Москва продолжает направлять регулярные вооруженные силы и наемников на Донбасс. Донбасс в буквальном смысле превратился в конвейер для российской машины убийств», - подчеркнул глава государства.

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По словам президента, вершиной цинизма является то, что РФ даже направляет на Донбасс курсантов военных училищ проходить практику на поле боя.

«На месте матерей я бы спросил у российского президента, где находятся их сыновья?», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня, 20 февраля, в ходе рабочего визита в США принял участие в работе Генеральной ассамблеи ООН, где впервые в истории этой организации происходили пленарные дебаты по новому пункту повестки дня: «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».