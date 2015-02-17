Порошенко в разговоре с Меркель призвал мир к жесткой реакции на действия боевиков и России
Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз и все международное сообщество к жесткой реакции на вероломные действия боевиков и России.
Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом Порошенко заявил в телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель во вторник вечером.
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Порошенко и Меркель осудили нарушения режима прекращения огня в Дебальцево.
«Это циничная атака на Минские договоренности», - заявил президент.
Он призвал Европейский Союз и все международное сообщество к жесткой реакции на вероломные действия боевиков и России на востоке Украины.
«Сегодня мир должен остановить агрессора. Обращаюсь к постоянным членам Совета Безопасности ООН не допустить дальнейшего нарушения основоположных принципов и норм ООН и развертывания полномасштабных военных действий в самом центре Европы », - заявил глава Украинского государства.