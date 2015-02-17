Порошенко в разговоре с Меркель призвал мир к жесткой реакции на действия боевиков и России

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом Порошенко заявил в телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель во вторник вечером.

Читайте такжеУ Порошенко заговорили о "другом сценарии" из-за невыполнения минских соглашений

Порошенко и Меркель осудили нарушения режима прекращения огня в Дебальцево.

«Это циничная атака на Минские договоренности», - заявил президент.

Он призвал Европейский Союз и все международное сообщество к жесткой реакции на вероломные действия боевиков и России на востоке Украины.

«Сегодня мир должен остановить агрессора. Обращаюсь к постоянным членам Совета Безопасности ООН не допустить дальнейшего нарушения основоположных принципов и норм ООН и развертывания полномасштабных военных действий в самом центре Европы », - заявил глава Украинского государства.