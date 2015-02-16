Олланд, Меркель и Порошенко призвали открыть доступ ОБСЕ на Донбассе - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое цитирует заявление Елисейского дворца.

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Лидеры Франции, Германии и Украины, которые в понедельник вечером провели телефонные переговоры, также призывают обеспечить свободный доступ для наблюдателей ОБСЕ, чтобы те могли продолжать работу по контролю за соблюдением режима прекращения огня.