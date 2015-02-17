Германия на стороне Украины без всяких возражений - председатель Бундестага

Об этом заявил президент Бундестага Норберт Ламмерт во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, говорится в сюжете ТСН.

Политики на встрече в понедеельник обсудили нарушения режима тишины и ситуацию вокруг Дебальцево. Порошенко рассказал о провокационных действиях боевиков.

Также украинский президент поблагодарил немецкое правительство за поддержку и сообщил о сдвигах в стране.

"Мы только назначили нового генерального прокурора. Я думаю, что его очень хорошо приняли с первых шагов. Его первыми шагами было то, что он открыл несколько уголовных дел, он арестовал некоторых известных коррупционеров, и теперь я думаю, что он получил значительное доверие", - заявил Порошенко.

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В ответ руководитель Бундестага заверил, что Украина пользуется высоким уровнем доверия и поддержки в Европе.

"Я не должен объяснять, что Германия на вашей стороне без всяких возражений. Мы разделяем понимание того, что то, что происходит сейчас - это вопрос не только Украины, это вопрос будущего всей Европы", - заявил Ламмерт.