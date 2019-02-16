В ЕС 18 февраля официально объявят санкции против россиян за захват украинских моряков - Климкин

Глава МИД также анонсировал, что в ближайшее время ожидается ответ и Соединенных Штатов на захват Россией украинских моряков.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в Европейском Союзе 18 февраля официально объявят о решение ввести персональные санкции против граждан Российской Федерации.

Об этом он сказал журналистам в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"В понедельник, все уже это знают, это не является таким секретом, это не является тайной, будут персональные санкции. Сейчас продолжается обсуждение. Могу сказать, что то, что будет в понедельник, это,я очень надеюсь, не конец. Мы обсуждаем и другие идеи, которые Европейский Союз... и, соответственно, будет еще ответ от Соединенных Штатов в ближайшее время", - заявил Климкин.

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"Мы обсуждаем и более действенные идеи. Среди тех, которые вы слышали, - это возможность ограничения для некоторых российских судов, но есть и более креативные идеи, но сознательно дальше не пойду", - добавил он.

При этом он сказал, что сейчас самое важное – это программа помощи ЕС для пострадавших южных и восточных областей Украины от российской агрессии. "Чтобы это не ограничилось двумя, тремя проектам, поскольку у нас на сегодня два приоритета. Один - это инфраструктурные проекты и другой - это проекты, чтобы поддержать людей", - сказал министр.

Отдельно он отметил, что 18 февраля посетит встречу "Друзей Украины в ЕС" перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Также Климкин добавил, что объявление о введении персональных санкций ЕС поступит от высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

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На Совете ЕС будет обсуждаться целенаправленный план относительно поддержки украинского Донбасса и украинского юга. Климкин отметил, что министр иностранных дел Дании Андерс Самуельсен, который недавно посещал Мариуполь, должен подготовить краткий доклад, на основе которого начнется внутреннее обсуждение в европейских структурах относительно того, что "можно сделать очень быстро, понимая степень российского вмешательства в выборы". Глава МИД добавил, что речь идет не только о президентских и парламентских выборах, но и местных выборах.

Также у него уточнили относительно того, готовы ли США ввести секторальные санкции из-за ситуации в Азовском регионе. "Я не могу говорить за наших американских партнеров. То, что обсуждается нами на сегодня с ними, мне очень нравится. Вот все, что могу сказать", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Порошенко заявил, что ЕС уже утвердил «азовский пакет» санкций против РФ из-за захвата украинских моряков и судов и примет его в начале следующей недели. СМИ сообщили, что ЕС введет санкции против 8 граждан России из-за захвата в ноябре 2018 года вблизи Крыма 24 украинских моряков и трех судов.

Сегодня, 16 февраля, Порошенко провел переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которых стороны скоординировали действия с целью введения «азовского пакета» санкций.