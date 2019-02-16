Россия готовится к вмешательству в местные выборы в Украине - Климкин

Глава МИД считает, что Россия будет использовать все возможные методы воздействия на ситуацию в Украине.

Россия готовится к вмешательству не только в парламентские и президентские выборы, но и местные, которые состоятся после них.

Об этом 16 февраля в Мюнхене журналистам рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает ТСН.

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Глава МИД считает, что Россия будет использовать все возможные методы воздействия на ситуацию в Украине.

"Конечно, Россия будет манипулировать избирательным процессом. Все говорят о влиянии на парламентские и президентские выборы. А что, на местные Россия не будет влиять? Там уже готовится план вмешательства в выборы. При чем, местные выборы могут быть еще более важны для России, поскольку их логика заключается в дестабилизации и расчленении Украины", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада запретила гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах, приняв Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине" (№9524).

Законом установлено, что официальным наблюдателем на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах не может быть лицо, которое является гражданином (подданным) государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом. Также наблюдателем не может быть лицо, предложения по которой инициировано или внесено государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом.