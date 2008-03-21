Регионалы требуют отставки Луценко

Фракция Партии регионов требует освободить Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел в связи с тем, что он предоставил Верховной Раде неправдивую информацию об инциденте с украинскими миротворцами в Косово.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания парламента заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

«В связи с тем, что министром внутренних дел была здесь предоставлена неправдивая информация, совет фракции ставит вопрос относительно дальнейшего пребывания Ю.ЛУЦЕНКО в должности», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что инцидент, случившийся с миротворческим контингентом в Косово, связан с жизнью многих людей. По его словам, украинские миротворцы в дальнейшем не должны принимать участия в конфликтах, которые могут нанести вред их здоровью и жизни.

Как сообщал УНИАН, утром 17 марта во время проведения спецоперации по освобождению захваченной территории и помещения суда в северной части города Митровица (Косово) во время столкновений был ранен 21 работник Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово.

Раненый во время столкновений Игорь Киналь умер 17 марта в 22.00 от многочисленных осколочных ранений после проведенной операции.

20 марта министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО выступил в парламенте с информацией об этом инциденте и призвал Верховную Раду не принимать решения об отзыве украинских миротворцев из Косово.