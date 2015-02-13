В Кремле заявили, что РФ не является стороной конфликта и не должна выполнять минские договоренности

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Россия - это страна, которую призвали стороны конфликта. Это страна, которая призвала стороны конфликта подписать комплекс мероприятий по выполнению Минских договоренностей. Но Россия не является стороной, которая выполняет этот комплекс мер. Это страна, которая выступает гарантом, которая выступает с призывом, но, безусловно, это не сторона, которая должна выполнять действия для этого. Мы просто не можем этого делать физически, потому что Россия не является участником этого конфликта», - сказал Песков.

При этом он заявил, что Россия рассчитывает на выполнение всех пунктов документа по урегулированию ситуации на востоке Украины, который был принят в ходе «нормандского» саммита в Минске.

Читайте такжеДекларация "нормандской четверки" на поддержку Минских договоренностей (текст)

«Все, что записано в плане, - все подлежит исполнению», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, в Минске 11-12 февраля состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президентов Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда, России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принято декларацию лидеров Украины, Франции, Германии и РФ на поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандским четверкой", предусматривают прекращение огня с 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений. Также предусмотрено освобождение и обмен всех заложников.