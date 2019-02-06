Супрун срочно возвращается из командировки после решения суда об отстранении от должности

Ульяна Супрун срочно прерывает свою командировку.

Ульяна Супрун срочно прерывает свою командировку после решения суда об отстранении.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

«Ульяна Супрун находилась в командировке с понедельника до решения суда об отстранении. После решения она приняла решение прервать командировку и вернуться в Киев», - сообщили в Минздраве.

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.

В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун исполнять полномочия и.о. министра.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.

В Кабинете министров Украины заявляют о намерении обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отстранении Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

Президент Петр Порошенко заявил, что Супрун имеет полную его поддержку и считает, что Верховный суд установит истину по этому решению.