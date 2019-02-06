Супрун срочно возвращается из командировки после решения суда об отстранении от должности
Ульяна Супрун срочно прерывает свою командировку после решения суда об отстранении.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
«Ульяна Супрун находилась в командировке с понедельника до решения суда об отстранении. После решения она приняла решение прервать командировку и вернуться в Киев», - сообщили в Минздраве.
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Как сообщал УНИАН, 5 февраля, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.
В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.
В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун исполнять полномочия и.о. министра.
Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.
В Кабинете министров Украины заявляют о намерении обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отстранении Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.
Президент Петр Порошенко заявил, что Супрун имеет полную его поддержку и считает, что Верховный суд установит истину по этому решению.