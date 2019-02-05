Гендиректору оборонного завода сообщили о подозрении в невыплате зарплат на 11 миллионов гривень

Досудебным следствием установлено, что с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года руководитель завода не выплачивал зарплату 380 работникам предприятия.

Председателю правления-генеральному директору ОАО «Завод «Маяк» сообщили о подозрении в невыплате зарплат работникам на сумму более 11 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Чиновнику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины (безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия).

«Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года руководитель завода не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму - 11 млн 200 тыс. грн», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в то же время, несмотря на задолженность перед работниками и при наличии средств на счетах, глава предприятия осуществлял другие платежи, тратил денежные средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности.

В настоящее время решается вопрос об избрании руководителю предприятия меры пресечения. Ход досудебного расследования находится на контроле местной прокуратуры.

Справка УНИАН. ПАО «Завод «Маяк» – ведущее предприятие в Украине, которое специализируется на разработке и изготовлении стрелкового оружия и его составных компонентов, артиллерийского оружия, ремонте и модернизации военной техники, а также производстве аппаратуры речевого оповещения при аварийных ситуациях военных, гражданских самолетов и вертолетов.